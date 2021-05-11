Hindistan’da corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı: Doktorlar bile buraya geliyor

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, bazı insanlar corona virüse karşı bağışıklıklarını artıracağı veya iyileşmelerine yardımcı olacağı umuduyla vücutlarını inek dışkısı ve idrarla örtmek için haftada bir kez sığınaklara gidiyorlar. Hinduizm'de inek, yaşamın ve toprağın kutsal bir sembolü olarak görülüyor. Hindular, aynı zamanda iyileştirici ve antiseptik özelliklere sahip olduğunu düşündüklerinden evlerini temizlemek ve dua ritüelleri için de inek gübresinden yararlanıyor.