Hindistan’da corona virüse karşı vücutlarına inek dışkısı: Doktorlar bile buraya geliyor
Hindistan'daki doktorlar, Covid-19’u tedavi edeceği inancıyla inek dışkısı kullanmına karşı halkı uyardı. Doktorlar uygulamanın etkinliğine dair bilimsel bir kanıt olmadığını ve diğer hayvansal hastalıkların bu şekilde yayılabileceğini ifade ederek, vücuda inek dışkısı sürmenin çok tehlikeli sonuçları olabileceğini açıkladı.
Yeni tip corona virüsün ikinci dalgasının vurduğu Hindistan'daki doktorlar, Covid-19’a karşı koruyacağı inancıyla inek dışkısı kullanıma karşı uyarıda bulundu. Uzmanlar, uygulamanın etkinliğine dair bilimsel bir kanıt olmadığını ve diğer hastalıkları yayma riski olduğunu söyledi.
Diğer taraftan, ülkedeki corona virüs salgını şimdiye kadar bildirilen 22,66 milyon vaka ve 246 bin 116 ölümle Hindistan'da yıkıma yol açtı. Ancak, uzmanlar gerçek sayıların beş ile 10 kat daha fazla olabileceğini belirtirken, vatandaşların ülke çapında hastane yatakları, oksijen veya ilaç bulmakta zorlandığını ve birçoğunun tedavi eksikliği nedeniyle ölmeye mahkum olduğunu söyledi.
Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde, bazı insanlar corona virüse karşı bağışıklıklarını artıracağı veya iyileşmelerine yardımcı olacağı umuduyla vücutlarını inek dışkısı ve idrarla örtmek için haftada bir kez sığınaklara gidiyorlar. Hinduizm'de inek, yaşamın ve toprağın kutsal bir sembolü olarak görülüyor. Hindular, aynı zamanda iyileştirici ve antiseptik özelliklere sahip olduğunu düşündüklerinden evlerini temizlemek ve dua ritüelleri için de inek gübresinden yararlanıyor.
Diğer taraftan, inek dışkısının kendisinin geçen yıl Covid-19’dan kurtulmasına yardımcı olduğunu öne süren bir ilaç firmasının müdür yardımcısı Gautam Manilal Borisa, "Görüyoruz, doktorlar bile buraya geliyor” dedi. Borisa, o zamandan beri kendi Covid-19 aşısını geliştiren Zydus Cadila'nın Hindistan’daki genel merkezinin hemen karşısında yer alan Hindu rahipleri tarafından işletilen bir okul olan Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam'da düzenli olarak kendisine inek dışkısı uyguluyor.