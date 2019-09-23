Hindistan'da bir ilk! Tıp dünyası şokta 4 bacaklı 3 kollu doğdu

Bebekleri doğurtan cerrah Dr. Rohitesh Meena şunları söyledi: ‘Raju saat 2: 46'da ikizleri doğal olarak doğurdu. Küçük bir solunum sorunu vardı. Onu oksijen desteğine koyduk ve hayati değerleri şimdi stabil. Further Daha fazla tedavi ve çocuk cerrahisi için onu Jaipur'da bulunan gelişmiş bir hastaneye sevk edeceğiz."