Hindistan'da 40 bin kişi koronavirüsten ölen din adamı nedeniyle karantinaya alındı
900’ü aşkın koronavirüs vakasının olduğu Hindistan’da, şu ana kadar, 20 kişi yaşamını yitirdi. Salgına neden olduğu öne sürülen 70 yaşındaki Baldev Singh isimli bir din adamı, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Söz konusu kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkmasının ardından 20 köyden yaklaşık 40 bin kişi karantinaya alındı.
900’ü aşkın koronavirüs vakasının olduğu Hindistan’da, şu ana kadar, 20 kişi yaşamını yitirdi.
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1,3 milyar kişinin yaşadığı ülkede test sayısının artmasıyla birlikte bu rakamların katlanabileceği belirtiliyor.
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Pencap eyaletinde binlerce kişi, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
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Salgına neden olduğu öne sürülen 70 yaşındaki Baldev Singh isimli bir din adamı, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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