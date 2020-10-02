Hindistan'da 2 genç kız toplu tecavüz sonucu öldü! Ayakta duramıyordu
Tecavüz vahşetinleri ile gündeme gelen Hindistan'da 2 genç kızın ölümü ülkeyi ayağa kaldırdı.
HİNDİSTAN'da 2 kadının tecavüz sonucu ölmesi dünya gündemine girdi. Kast sisteminin en altındaki Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının daha üst kasta mensup dört erkeğin toplu tecavüzünün ardından ölmesi sonrası, 22 yaşındaki Dalit bir kadın iki erkeğin tecavüzüne uğrayarak hayatını kaybetti.
Günde yaklaşık 90 tecavüz ihbarının yapıldığı, yıl on binlerce tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği Hindistan'da, bir hafta içinde ikinci kez en alt kasttan bir kadın toplu tecavüzle öldürüldü.
Kast sisteminin en altındaki Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının daha üst kasta mensup dört erkeğin toplu tecavüzünün ardından kaldırıldığı hastanede ölmesi karşısında ülke çapında protestolar düzenlenirken, yine Dalit topluluğundan 22 yaşındaki bir kadının salı günü iki erkeğin tecavüzüne uğradığı haberi geldi.
Uttar Pradeş eyaletinde diğer Dalit mensubunun toplu tecavüze uğradığı yere 500 km mesafede saldırılan kadın, hastaneye götürülürken öldü.