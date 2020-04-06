Hindistan polisi koronavirüs kaskıyla dikkat çekti
Hindistan'da polis memurları, vatandaşların koronavirüs salgınını ciddiye almaları için uyarılarına yeni bir yenisini ekledi. Daha önce insanları sopayla döverek ve egzersiz yaptırarak uyaran polisler şimdi ise koronavirüs kaskı takarak uyarılarına devam etti.
Hindistan'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Koronavirüse benzer yapıdaki kaskı giyen polis, sürücüleri 21 günlük karantinaya uymaları yönünde uyardı.
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Başbakan Narendra Modi, kararı, “Her eyalet, her bölge, her şehir ve her köy bu yasağın kapsamındadır." ifadeleriyle duyurmuştu. Kararın ardından ülke genelinde denetimler sıklaştırıldı. Polis, yollarda kontrol noktaları kurdu.
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KORONAVİRÜS KASKIYLA UYARDI
Koronavirüsün yapısını andıran kask giyen bir polis ise sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.
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Sürücüleri bu şekilde durduran koronavirüs kasklı polis, salgını yaymamak adına 21 gün boyunca evde kalınması yönünde uyarı yaptı.
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