Hindistan Ganj Nehri'nde korkutan görüntü! Covid-19'dan ölen 71 kişinin cesedi kıyıya vurdu

Sayı 100'ü bulabilir: Öte yandan basında çıkan bazı haberlerde, nehirdeki ceset sayısının 100'e kadar çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, bazı cesetlerin şişkin ve kısmen yakılmış olduğu ve birkaç gündür nehirde dolaşmış olabileceği aktarıldı.