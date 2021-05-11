Hindistan Ganj Nehri'nde korkutan görüntü! Covid-19'dan ölen 71 kişinin cesedi kıyıya vurdu
Covid-19'da kabusu yaşayan Hindistan'dan yine korkutucu görüntüler geldi. Covid-19'dan öldüğü değerlendirilen 71 kişinin cesedi, Ganj Nehri''nde kıyıya vurdu. Sayı artabilir...
Pandemi Hindistan'ın kırsal bölgelerine yayılırken Covid-19’un kurbanları olduğuna inanılan onlarca ceset, kuzey Hindistan'daki Ganj Nehri kıyılarına vurdu. Cesetlerin, yakacak odun bulunamamasıyla aileler tarafından nehre atıldığı düşünülüyor.
CNN'in bildirdiğine göre, yetkililer Hindistan'ın en fakir eyaletlerinden ikisi olan Bihar ve Uttar Pradesh arasındaki sınıra yakın Buxar bölgesinde 71 cesedin yıkandığını söyledi.
AFP haber ajansına açıklama yapan Kumar, "İlgili yetkilileri tüm cesetleri nehirdem çıkarmaları, gömmeleri veya yakmaları için yönlendirdik” ifadelerini kullandı.
Sayı 100'ü bulabilir: Öte yandan basında çıkan bazı haberlerde, nehirdeki ceset sayısının 100'e kadar çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, bazı cesetlerin şişkin ve kısmen yakılmış olduğu ve birkaç gündür nehirde dolaşmış olabileceği aktarıldı.