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Hindistan Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntü: Köpekler ve kuşlar koronalı cesetleri yiyor!

Hindistan Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntü: Köpekler ve kuşlar koronalı cesetleri yiyor!

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 4 bin 529 can kaybı yaşanan Hindistan'dan gelen son görüntü ürküttü. Ganj Nehri'ne ailelerin bıraktığı koronalı cesetler, köpek ve kuşlar tarafından yenilmeye başlandı.

Hindistan Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntü: Köpekler ve kuşlar koronalı cesetleri yiyor!

Hindistan'da Kovid-19'dan ölümlerdeki artış kaygıya yol açıyor. Günlük ölüm sayısı 15 Mayıs'tan bu yana 4 binin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

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Hindistan Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntü: Köpekler ve kuşlar koronalı cesetleri yiyor!

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm kaydedildi. Böylece Kovid-19'a bağlı can kaybı, dünün ardından bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 

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Hindistan Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntü: Köpekler ve kuşlar koronalı cesetleri yiyor!

Dün, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 329 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Hindistan varyantının etkisinin şiddetlendirdiği ülkenin en büyük nehri olan Ganj'da yaşanan büyük tehlike ise her geçen gün artıyor. 

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Hindistan Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntü: Köpekler ve kuşlar koronalı cesetleri yiyor!

Bu tehlike geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Kıyıya vuran ceset görüntüleri dünyanın kanını dondurmuştu.

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