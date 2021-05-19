Hindistan Ganj Nehri'nde inanılmaz görüntü: Köpekler ve kuşlar koronalı cesetleri yiyor!
Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 4 bin 529 can kaybı yaşanan Hindistan'dan gelen son görüntü ürküttü. Ganj Nehri'ne ailelerin bıraktığı koronalı cesetler, köpek ve kuşlar tarafından yenilmeye başlandı.
Hindistan'da Kovid-19'dan ölümlerdeki artış kaygıya yol açıyor. Günlük ölüm sayısı 15 Mayıs'tan bu yana 4 binin üzerinde seyrediyor. Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 267 bin 334 Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 529 ölüm kaydedildi. Böylece Kovid-19'a bağlı can kaybı, dünün ardından bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Dün, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 329 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Hindistan varyantının etkisinin şiddetlendirdiği ülkenin en büyük nehri olan Ganj'da yaşanan büyük tehlike ise her geçen gün artıyor.
Bu tehlike geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Kıyıya vuran ceset görüntüleri dünyanın kanını dondurmuştu.