Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir cildinize sürerseniz...

Son dönemin en çok kullanılan ürünlerinden Hindistan cevizi yağına hem sofralarda hem de kozmetik ürünlerde sıkça rastlanıyor. Hindistan cevizi ağacının meyvesinden elde edilen bir yağ olan Hindistan cevizi yağı, cilt ve saç bakımı başta olmak üzere zayıflama amacıyla da kullanılabiliyor.