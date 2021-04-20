Hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir cildinize sürerseniz...
Hindistan cevizi yağının başta cilt olmak üzere sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Hindistan cevizi yağının daha önce duymadığınız faydalarını sıraladık.
Son dönemin en çok kullanılan ürünlerinden Hindistan cevizi yağına hem sofralarda hem de kozmetik ürünlerde sıkça rastlanıyor. Hindistan cevizi ağacının meyvesinden elde edilen bir yağ olan Hindistan cevizi yağı, cilt ve saç bakımı başta olmak üzere zayıflama amacıyla da kullanılabiliyor.
Hindistan cevizi yağının fazla tüketimi ise kardiyovasküler hastalık riski başka olmak üzere farklı zararlı etkilere yol açabiliyor. Hindistan cevizi yağının faydalarının yanı sıra nasıl kullanılacağının bilinmesi de önem taşıyor. İşte Hindistan cevizi yağının faydaları...
Cilt kuruluğunu giderir
Hindistan cevizi yağı cilt kuruluğuna iyi gelmekte, yüzeyel olarak uygulandığında cilt bariyerinin onarılmasını sağlamaktadır.
Saçları besler
Hindistan cevizi yağı içerdiği laurik asit sayesinde nemlendirici etki göstermektedir. Saça hızlı bir şekilde nüfuz ederek kırıkların onarılmasını sağlamaktadır.