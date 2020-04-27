Hindistan Başbakanı Modi: Sokağa çıkma yasağı binlerce hayat kurtardı

Anadolu Ajansı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sayesinde binlerce hayat kurtarıldığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, eyalet yöneticileriyle video konferans görüşmesi yaptı.

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Kovid-19'un gelecek aylarda da görünür olmayı sürdüreceğini belirten Modi, sosyal mesafe uygulanması ve maske takılması gibi önlemlerin başarılı olduğunu vurguladı.

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Başbakan Modi, ülkede 3 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

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Yaklaşık 1,3 milyar nüfuslu ülke Hindistan'da, 23 Mart'ta alınan bir kararla ülke genelinde salgınla mücadele çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve 14 Nisan'da bitmesi planlanan yasak uzatılmıştı.

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