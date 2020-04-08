Himalayalar karantinanın hava kirliliğini azalttığı Hindistan’dan 30 yıl sonra tekrar görüldü
1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da koronavirüs nedeniyle uygulan 21 günlük karantina nedeniyle hava kirliliği büyük ölçüde azaldı. Himalaya Dağları ise 30 yılın ardından ilk defa ülkeden net bir şekilde görülmeye başlandı.
Yaklaşık 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 24 Mart tarihinde 21 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Karantinanın ardından kirli havasıyla ünlü olan ülkede havadaki kirli madde oranları belirgin bir ölçüde azaldı. Hindistan Merkez Kirlilik Kurulu, ülke çapındaki karantinanın hava kalitesinde önemli bir iyileşme ile sonuçlandığını açıkladı.
Ardından dünyanın en yüksek dağ sırası olan Himalayalar, uzun bir sürenin ardından ilk defa Hindistan’dan görülmeye başladı.
Pencap şehrinde yer alan ve Himalayalardan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Jalandhar kasabasında yerliler, karla kapla dağların etkileyici görüntülerini sosyal medyada paylaştı.