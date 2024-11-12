Hileli gıdalar listesi uzadıkça uzuyor! İştahınız kesilecek: Vatandaşa döner diye bakın ne yedirmişler
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine yeni firmalar ve ürünler girdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.
Bakanlık "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerini yayınlamayı kararlılıkla sürdürüyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.
Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.