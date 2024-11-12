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Hileli gıdalar listesi uzadıkça uzuyor! İştahınız kesilecek: Vatandaşa döner diye bakın ne yedirmişler

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Hileli gıdalar listesi uzadıkça uzuyor! İştahınız kesilecek: Vatandaşa döner diye bakın ne yedirmişler

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerine yeni firmalar ve ürünler girdi.

Hileli gıdalar listesi uzadıkça uzuyor! İştahınız kesilecek: Vatandaşa döner diye bakın ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

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Hileli gıdalar listesi uzadıkça uzuyor! İştahınız kesilecek: Vatandaşa döner diye bakın ne yedirmişler

Bakanlık "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerini yayınlamayı kararlılıkla sürdürüyor.

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Hileli gıdalar listesi uzadıkça uzuyor! İştahınız kesilecek: Vatandaşa döner diye bakın ne yedirmişler

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.

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Hileli gıdalar listesi uzadıkça uzuyor! İştahınız kesilecek: Vatandaşa döner diye bakın ne yedirmişler

Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu. 

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