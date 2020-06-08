Hilal Özdemir'in eski eşi Hazım Körmükçü'ye cevabı ağır oldu! Şiddet itirafı
Hilal Özdemir'in nafaka iddialarına Hazım Körmükçü'nün cevap vermesinin ardından Özdemir, şiddet iddiasıyla herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz haftalarda Kanal D'nin 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınında gözyaşları içinde mağdur olduğunu, iki çocuğunun babası Hazım Körmükçü'nün nafaka parasını ödemediğini, maddi güçlük çektiğini söyleyen Hilal Özdemir'e geçtiğimiz günlerde Hazım Körmükçü cevap verdi.
Hilal Özdemir ve iki çocuğunun nafaka parasını ödemek için enstrümanına kadar sattığını söyleyen Hazım Körmükçü'nün açıklamaları, Hilal Özdemir'i kızdırınca Özdemir, yeni açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Hilal Özdemir, yazılı açıklama yaparak eski eşine şunları söyledi:
Asılsız beyanlar...: ''Öncelikle medyada benimle ilgili iki TV kanalında yapılan röportaj sonucunda bana inanıp güvenen, gerek maddi katkıda bulunan, gerekse sıkıntılarımı paylaşan tüm can dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sıkıntıma merhem olan bu birbirinden değerli katkıların ezikliğini daha içime sindirememişken maalesef çocuklarımın babası bir TV kanalında yaptığı röportajda söylediği asılsız beyanlarıyla beni ve çocuklarımı inanılmaz bir şekilde yaraladı ve incitti. Hazım Körmükçü’nün tarafıma isnat ettiği hususlarla ilgili söz hakkımın doğması nedeniyle açıklama yapmak gereği duydum.''
Çamur at izi kalsın: ''14 yıllık evliliğimiz süresince eski kayınpederim bana “Kızım kazanırken para biriktir” demiş, ben de "Varken dibine kadar yaşarım yoksa avuç açarım" şeklinde cevap vermişim. Bu çamur at izi kalsın anlayışı ile yaptığı, son derece çirkin, aşağılayıcı, yalan ve uydurma ifade ile hem beni, hem de çocuklarımı toplum içinde küçük düşürmeye çalıştığı açıkça görülmektedir.''