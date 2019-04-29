Hilal Cebeci’den şok Kerimcan Durmaz yorumu: “Kaç masum genci para karşılığında…”
Uçak’ta çektiği mastürbasyon videosunu Instagram hesabına yükleyerek yeni bir skandala imza atan internet fenomeni Kerimcan Durmaz’a ünlüler dünyasında da tepkiler büyüyor. Yeşil Salkım’dan sonra şarkıcı Hilal Cebeci de Durmaz’a sert çıktı. Cebeci, Kerimcan Durmaz için “Sapkın” yorumunda bulundu.
Uçaktaki uygunsuz görüntülerini sosyal medyada yayınlamasıyla adeta eleştiri yağmuruna tutulan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’a şarkıcı Hilal Cebeci ateş püskürdü.
Cebeci, Instagram hesabından paylaştığı yazıda şunlara değindi: “İsimlerini bile sayfamda geçirmek istemediğim internet fenomeni adı altında ne iş yaptıkları belli olmayan, akli dengeleri bozuk sapkın insanların otobüste kadını taciz edenden, köpeğe tecavüz edenden hiçbir farkı yoktur.
“Kimsenin eşcinsel olması kimseyi ilgilendirmez. Ama sapkın ve sapık olması ilgilendirir. Bunlar kim bilir kaç tane masum genci para karşılığında iğrençliklere alet ediyorlardır haberiniz var mı?"
“Bu sapıklarla arkadaşlık eden, onları parlatan evlerine sokan, normalleştiren her ünlü insan da suçludur. Nefret ettirdiniz, soğuttunuz beni işimden gücümden”