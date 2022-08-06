BIST 2.750
DOLAR 17,91
EURO 18,24
ALTIN 1.022,97

Hilal Cebeci meme kanserine yakalandı, kötü haberi sosyal medyadan o sözlerle duyurdu

Hilal Cebeci meme kanserine yakalandı, kötü haberi sosyal medyadan o sözlerle duyurdu

Şarkılarıyla, iddialı klipleriyle hafızalara kazınan Hilal Cebeci yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu. Video çekerek hastalığını anlatan Cebeci sağlık durumunun iyi olduğunu en yakın zamanda ameliyat olacağını takipçileriyle paylaştı...

Hilal Cebeci meme kanserine yakalandı, kötü haberi sosyal medyadan o sözlerle duyurdu

Şarkılarıyla 90'lardan sonra 2000'lere damga vuran Hilal Cebeci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu. Video çekerek hastalığını duyuran Cebeci sağlık durumunun iyi olduğunu, ameliyat olacağını duyurdu. 

19
Hilal Cebeci meme kanserine yakalandı, kötü haberi sosyal medyadan o sözlerle duyurdu

 Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak erken teşhise dikkat çeken Cebeci, sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyat olacağını söyledi.

29
Hilal Cebeci meme kanserine yakalandı, kötü haberi sosyal medyadan o sözlerle duyurdu

90 ve 2000'li yıllarının unutulmaz isimlerinin başında gelen Hilal Cebeci, sosyal medya hesabından meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Cebeci, paylaşımı kaldırarak bir video yayınladı.

39
Hilal Cebeci meme kanserine yakalandı, kötü haberi sosyal medyadan o sözlerle duyurdu

Instagram hesabından bir paylaşım yapan 46 yaşındaki Hilal Cebeci, "Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi, korkmayın ben çok iyiyim, sürekli paylaşım istiyorsun ama biraz yoğunum, çok başında yakaladık, ameliyat olacağım, geçip gidecek, üzülmeyin

49