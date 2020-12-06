Hilal Altınbilek'le aşkı olay olan Kerem Alışık gazetecileri görünce bakın ne yaptı! Bir Zamanlar Çukurova'da oynuyorlar
ATV'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncuları arasındaki aşk dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düşmüşken Kerem Alışık ilk kez görüntülendi.
"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde birlikte rol alan 60 yaşındaki Kerem Alışık ile 29 yaşındaki Hilal Altınbilek'in adı sık sık aşk dedikodularına karışıyor, ikili bu iddiaları her seferinde reddediyor. Ancak ikili hakkında ortaya atılan yeni iddia ortalığı karıştırmıştı.
Alışık, ağustos ayında Altınbilek ile birlikte yaşamak için Acarkent'te bir ev kiralamış. Aylık 35 bin liraya kiraladığı evde Altınbilek ile yaşamaya başlayan Alışık'ın ilişkiyi gizli tutmak için büyük çaba sarf ettiği ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Hilal Altınbilek'in köpeğini gezdirirken objektife takılan ünlü oyuncu, aşk iddialarını yine ''Asla öyle bir şey yok'' diyerek yalanmıştı.
Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, iddialara açıklık getirmiş ve ''Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu'' açıklamasını yapmasının ardından ilk kez görüntlendi.