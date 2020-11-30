Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'ı ele veren yeni ayrıntı beraber tatil yapıyorlar
Bir Zamanlar Çukurova yıldızı Hilal Altınbilek bu kez Gurur Aydoğan ile Kapadokya'ya tatile gitti.
Gurur Aydoğan ve Hilal Altınbilek, uzun bir süredir sıklıkla birlikte görünmelerine rağmen aşk iddialarını hep reddetti. Fakat bu sefer de ikilinin beraber çıktıkları tatilleri, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ifşa oldu.
Önce Gurur Aydoğan'ın Kapadokya'da fotoğraf paylaşmasının ardından Hilal Altınbilek de aynı polarla verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Bu detay, çiftin takipçilerinin de gözünden kaçmadı.
Altınbilek'in tatil bitiminde dizi çekimleri için Adana'ya gittiği öğrenildi. Gurur Aydoğan geçtiğimiz günlerde aşk iddialarıyla ilgili "Hilal yakın arkadaşım, İstanbul'a geldiğinde tabii ki görüşüyoruz" yorumunu yapmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda da bir mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, farklı araçlara bindikten sonra aynı binaya giriş yaptı.