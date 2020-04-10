Hilal Altınbilek paylaşımıyla büyüledi ATV Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu
ATV ekranlarının dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Instagram hesabından karantina paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncuya beğeni yağdı.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de hala hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, herkesi eve kapattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ünlü isimlerde eve kapanınca sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.
Son paylaşım ise ATV ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'ten geldi. Kozmetik detoksuna başlayan ünlü isimler arasında yer alan Altınbilek, doğal güzelliğini Instagram'da sergiledi.
Koronavirüs salgınından dolayı 'evde kal' çağrısına uyan güzel oyuncu karantina günlerini evde geçiriyor. Doğal halini paylaşan Altınbilek, beğenileri topladı.
Hilal Atınbilek'in takipçileri güzel oyuncunun bu halini çok beğendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Hilal Altınbilek'in son olarak bu paylaşımı yaptı.