Hilal Altınbilek bikinili cesur pozlarıyla yıktı geçti sezonu Bodrum'da açtı!
Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, yaz sezonunu Bodrum'da açtı.
Salgın sonrası Bir Zamanlar Çukurova dizisi erkenden sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, çalışmalarına ara vermesi sonrası bunu fırsata çevirdi ve tatilin yolunu tuttu.
Güvercinlik’teki bir otelde tatil yapan oyuncu Hilal Altınbilek, düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Bütün gün güneşlenen Altınbilek, cep telefonunu bir an olsun elinden düşürmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Arkadaşının kızıyla ve köpeğiyle oyunlar oynayan oyuncunun, neşeli halleri objektiflere takıldı. Sosyal medya hesabı Instagram'da 665 bin takipçisi bulunana ünlü oyuncu son zamanlardaki paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
ATV'nin iki sezondur yayımlandığı Perşembe günleri izleyiciyi ekrana kitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, dizi kadrosunda çok güçlü isimlerle beraber rol almaktadır.