Hikmet Tuğsuz Survivor'dan ayrıldı! Sebebi ne? Murat Ceylan bu sözlerle duyurdu
Survivor'da şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Hikmet Tuğsuz kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldı. Hikmet Tuğsuz'un yarışmayı bıraktığını sunucu Murat Ceylan duyurdu. Ceylan, Hikmet'in vedalaşmaya bile gelemeyeceğini söyledi. Hikmet Tuğsuz hakkında savcılık 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarmıştı. İşte detaylar...
Survivor All Star 2025 yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz sosyal medyanın gündeminde. Performansı kadar hakkında çıkan iddialarla da konuşulan Hikmet, Türkiye'ye dönüş ödül oyunundaki isteksiz tavırları ve sosyal medyada yayılan tutuklanma söylentileriyle dikkat çekmişti.
Survivor Hikmet Tuğsuz büyük finale sayılı günler kala ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından yarışmadan ayrıldı.
Survivor 2025 All Star Gönüllüler'in 2 Haziran tarihli bölümünde, sunucu Murat Ceylan Hikmet'in yarışmayı terk ettiğini açıkladı. Murat Ceylan şunları söyledi;
"Özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek"
"Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek.