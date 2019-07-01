Hikayeleri yürek acıtan cinsten! Düğününden sadece 1 gün sonra yaşama veda etti

22 yaşındaki Rugby oyuncusu Navar Herbert'e dokuz ay önce bir beyin tümörü teşhisi konmuştu. Herbert, haberi Maia Falwasser ile bebekleri Kyrie'nin doğumundan sadece 2 ay sonra aldı. 1 Haziran'da doktorlar çifte Bay Herbert için başka bir tedavi olmadığını ve kanserinin yayıldığını çok az vakti kaldığını söyledi.