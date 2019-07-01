Hikayeleri yürek acıtan cinsten! Düğününden sadece 1 gün sonra yaşama veda etti
Beyninde tümör olan 22 yaşındaki rugby oyuncusu Navarre Herbert, çocuğunun annesi Maia Falwasse'le evlendikten bir gün sonra yaşama veda etti.
22 yaşındaki Rugby oyuncusu Navar Herbert'e dokuz ay önce bir beyin tümörü teşhisi konmuştu. Herbert, haberi Maia Falwasser ile bebekleri Kyrie'nin doğumundan sadece 2 ay sonra aldı. 1 Haziran'da doktorlar çifte Bay Herbert için başka bir tedavi olmadığını ve kanserinin yayıldığını çok az vakti kaldığını söyledi.
Samimi nikah töreni
Sevgilisi ve çocuğunun annesi Maia Falwasser, bu hastalığın onları ayırmasını kabullenmek istemiyordu. Navar'ı mutlu etmek istiyordu ve evlenmeye kararlıydı. Avustralya Gold Coast'ta bahçede ailesi ve yakın dostlarıyla samimi bir nikah töreni yaptılar.
Konuklar gözyaşlarını tutamadı
Herbert, karısının elini tuttu ve onu ne kadar çok sevdiğini söyledi. Düğüne katılan tüm konuklar o anda gözyaşlarına boğuldu.
Fotoğrafta beyaz bir gömlek ve papyon takan da küçük oğulları Kyrie. Ne üzücü ki Kyrie, 2 Temmuz'da bir yaşına basacak ama babasının yokluğuyla büyüyecek...