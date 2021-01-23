Higuain'in eski sevgilisi Manuela Ferrera'dan itiraf: Hayat kadınlarına karşı özel bir tutkusu vardı
Gonzalo Higuain'in eski sevgilisi ünlü model Manuela Ferrera yaptığı açıklamada, "Ayrıldık çünkü onun hayat kadınlarına karşı özel bir tutkusu vardı" dedi.
Ünlü model Manuela Ferrera, eski sevgilisi Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain hakkında konuştu. İtalyan futbol programı Tiki Taka'ya katılan ünlü model, eski sevgilisi Higuain'in hayat kadınlarına tutkusu olduğunu öne sürdü.
Higuain ile birkaç ay birlikte olduklarını ancak nişanlanmadıklarını belirten Manuela Ferrera, "Çünkü benimle birlikteyken başka bir sevgilisi vardı. Bir hayat kadınıydı" dedi.
"Onun hayat kadınlarına özel ilgisi vardı" diyen Ferrera, "O hayat kadınlarıyla birlikte olmayı ayrıca dışarı çıkmayı da severdi. Onlar için özel tutkusu vardı" ifadelerini kullandı.
Ferrera ayrıca ilişkilerinin Higuain'in Milan'da oynarken devam ettiğini aktardı. 33 yaşındaki futbolcu şu sıralar kariyerine ABD'nin Inter Miami takımında devam ediyor.