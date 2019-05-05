Hıdırellezde neler yapılır duası nasıl gül ağacına dilekleri asma saati
Hıdırellez 2019 yılında bugün ikindi ile başlıyor peki neler yapılır dilekler için okunacak dua hangisi? Hıdırellezde gül ağacının dibinde dilekler dilenir. Hıdırellez akşamı 5 Mayıs pazar günü dilekler dilenmeli. 6 Mayıs pazartesi günü hıdırellez biter.
Hıdırellez 5 Mayıs pazar günü ikindide başlıyor ve 6 Mayıs 2019 pazartesi günü ikindi vakti bitecek. Peki Hıdırellez akşamı neler yapılır, dileklerin gül ağacının dibinde tutulması için hangi dua okunur? Hıdırellezde yapılması gerekenler kadar yapılmaması gerekenler de önemlidir. Sizler için hıdırellez geleneklerini ve hıdırellez dileklerinin nasıl dileneceğini derledik. Önce Hıdırellez nedir bu güne neden önem verilir bununla başlayalım.
Hıdırellez nedir: Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır. Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor. Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.
Hıdırellezde neler yapılır : Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır sorusunun yanıtı ile devam edelim. Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Yani 6 mayıs günü değil, 5 mayıs akşamı dileklerinizi dilemelisiniz. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.
Gül ağacına Hıdırellez dilekleri ne zaman yapılmalı? : 5 mayıs pazar günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.