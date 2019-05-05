Hıdırellezde gül ağacı yoksa ne yapılır dilek duası nasıl?

Hıdırellez'in olmazsa olmazı güldür. Haliyle gül bulamazsak başka bir ağaca dileğimizi bağlarız diye bir şey yok. Baştan bunu kabullenin. Kendinize dileklerinizi asacağınız altına şekil çizebileceğiniz bir gül ağacı bulun. Peki gül ağacını bulduk nasıl dilekler dileyeceğiz duası nasıl? Hıdırellezde dilekleri gül dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor; -“Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma ya Hızır ya İlyas" . Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor.