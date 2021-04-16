Hıçkırık nasıl geçer işte kesin çözümü!
Çoğunlukla ansızın başlayan hıçkırık bir hastalık olarak görülmüyor. Ancak hıçkırığın uzun sürmesi rahatsız edici bir hal alıyor. Hıçkırığı kısa sürede gideren yöntemleri paylaşıyoruz...
Hıçkırık, solunum kaslarından diyaframın ve bazen kaburgalar arasındaki kasların ritmik kasılmalarıyla oluşuyor. Ani ve hızlı bir nefes alma hareketi, ses tellerinin kapanmasıyla kesilir. Yaklaşık dakikada 4-60 kez tekrarlayarak devam edebilir. Hıçkırık tipleri sürelerine göre sınıflanır, 48 saatten kısa sürüyorsa akut hıçkırıktır, 2-30 gün sürenler ‘inatçı’ ve 1 aydan uzun sürenler ‘dayanılmaz’ hıçkırık olarak isimlendirilir.
Hıçkırığı tetikleyen nedenler aşağıdaki gibidir;
-Reflü hastalığı
-Midenin aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi
-Aşırı acılı beslenme
-Fazla alkol alımı
-Akciğerlerin sigara veya rahatsız edici kokularla uyarılması
-Aşırı coşku veya üzüntü durumu
Hıçkırık sırasında uygulanabilecek yöntemler şunlardır;
-Buruna sirke çekmek
-Limon veya amonyak gibi keskin kokulu bir maddeyi koklamak
-Hızlı nefes alıp vermek.