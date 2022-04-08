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Hıçkıra hıçkıra ağladı! Feci kazada sevgilisi ölen Gülçin Ergün ilk kez anlattı: Acı tesadüf şaşırttı 1 ay önce..

Hıçkıra hıçkıra ağladı! Feci kazada sevgilisi ölen Gülçin Ergün ilk kez anlattı: Acı tesadüf şaşırttı 1 ay önce..

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Feci kazanın ardından Ergül ilk kez konuştu.

Hıçkıra hıçkıra ağladı! Feci kazada sevgilisi ölen Gülçin Ergün ilk kez anlattı: Acı tesadüf şaşırttı 1 ay önce..

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde şarkıcı Gülçin Ergül'ün (36) bulunduğu otomobil, geçtiğimiz yıl 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı.

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Hıçkıra hıçkıra ağladı! Feci kazada sevgilisi ölen Gülçin Ergün ilk kez anlattı: Acı tesadüf şaşırttı 1 ay önce..

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilmişti. Sürücü Lafçı, kaza yerinde hayatını kaybetmiş, Ergül ise hafif yaralanmıştı.

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Hıçkıra hıçkıra ağladı! Feci kazada sevgilisi ölen Gülçin Ergün ilk kez anlattı: Acı tesadüf şaşırttı 1 ay önce..

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gülçin Ergül, tedavisi devam ettiği için sevgilisinin cenazesine katılamamıştı. Ünlü şarkıcı, akşam saatlerinde taburcu edilmişti.

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Hıçkıra hıçkıra ağladı! Feci kazada sevgilisi ölen Gülçin Ergün ilk kez anlattı: Acı tesadüf şaşırttı 1 ay önce..

Kazada aşkı Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. 

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