Hiçbiri tutmadı! 2021'in en kötü tahminleri açıklandı: İşte yılın fiyasko tahminleri...
Politico'dan Zack Stanton, dünyada 2021'in 'en kötü tahminleri'ni derledi. İşte 2021 yılında umduğumuz ancak bir türlü gerçekleşmeyen 'en kötü ve başarısız' tahminler...
1. "TRUMP'IN SON HAFTALARINDA HER ŞEY SORUNSUZ OLACAK"
ABD'li radyo sunucusu Hugh Hewitt, 6 Ocak sabahı bu açıklamayı yaptığında şüphesiz akşamında ülke tarihinde pek çok ilkin yaşanacağından habersizdi.
Sunucu Megyn Kelly'nin podcast yayınına katılan Hewitt "Joe Biden bugün resmen seçilecek. Peki yemin törenine 2 hafta kala Trump ne yapacak? Sürecin adil olmadığını konuşacak. Evet bugün Washington'da bir miting olacak ama ne olmasını bekliyorsunuz ki? Herkese şunu söyleyebilirim ki; her şey yolunda olacak" demişti.
Hewitt tahminlerinde 'fazlasıyla' yanıldı. Akşamında Trump'ın kongre önündeki mitingine katılan bir grup kongre binasını bastı. ABD tarihinde görülmemiş bu baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti.
2. "TRUMP SEÇİLMEZSE 1 YIL İÇİNDE ÖLEBİLİRSİNİZ. CUMHURİYETÇİLER TEK TEK YAKALANACAK"
Scott Adams daha önce de yaptığı yanlış tahminlerle tanınan bir isim. ABD'li yazar "Eğer Biden seçilirse, 1 yıl içinde ölebilirsiniz. Cumhuriyetçiler avlanacak, polis geri çekilecek" dedi.