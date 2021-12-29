Hiçbiri tutmadı! 2021'in en kötü tahminleri açıklandı: İşte yılın fiyasko tahminleri...

Sunucu Megyn Kelly'nin podcast yayınına katılan Hewitt "Joe Biden bugün resmen seçilecek. Peki yemin törenine 2 hafta kala Trump ne yapacak? Sürecin adil olmadığını konuşacak. Evet bugün Washington'da bir miting olacak ama ne olmasını bekliyorsunuz ki? Herkese şunu söyleyebilirim ki; her şey yolunda olacak" demişti.