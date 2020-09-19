'Hiç estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski hali görenleri şok etti
Hiç estetik yaptırmadığını söyleyen Songül Karlı'nın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Ünlü sanatçıyı görenler tanıyamadı.
Türkücü Songül Karlı geçtiğimiz aylarda paylaştığı bikinili fotoğrafıyla olay olmuştu. Karlı o kare için “Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu” demişti.
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47 yaşındaki Songül Karlı bikinili fotoğrafıyla ilgili oğlundan hiç beklemediği bir tepki almıştı.
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Tek çocuğu olan Songül Karlı oğlu ile ilgili "“Efe diyor ki anne Allah aşkına yapma, YouTube’a giriyorum hep bir yerlerin konuşuluyor!” diye konuşmuştu.
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Önceki gün 47 yaşına basan şarkıcı Songül Karlı ilginç açıklamalar yapmıştı. Karlı, “Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4’üncü operasyon kapıda” diye konuşmuştu.
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