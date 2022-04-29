Hiç çalışmadan emekli olma fırsatı! SGK ve Bağ-Kur'a bağlı olmaya da gerek yok! İşte yöntemi
Bomba gelişme! SGK ve Bağ-Kur'lu olmayanları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Hiç çalışmayan kişilere emekli olma yolu açıldı! Peki hiç çalışmadan nasıl emekli olunur? İşte kimsenin bilmediği bomba ayrıntılar...
İsteğe bağlı emeklilik hakkından dileyen pek çok vatandaş kolaylıkla yararlanabiliyor. Mecburi şartlar neticesinde çalışma gösteremeyen, hastalığı olan veya işinden ayrılmak durumunda kalan kişiler bu sigorta türünden yararlanabiliyor.
Uzunca zamandır çalışma hayatı olan ve emeklilik için gün sayanlar kanunlar çerçevesinde gereken şartları yerine getirdikleri takdirde emekli olmaya hak kazanıyorlar. Bu şartların en başında ise prim günü ile beraber emeklilik yaşını doldurmak geliyor.
Düzenli bir çalışma geçmişi ile birlikte emekli olabilmek mümkün olabiliyor. Ancak hayatı boyunca hiç çalışmamış olan kişilerde belirlenen bazı şartları yerlerine getirdikleri takdirde emekli olma fırsatını yakalıyor.
SGK veya Bağ-Kur aracılığıyla emeklilik süreçleri başlayan kişiler daha önceden belirlenen kanun kapsamında prim gün sayısı ve istenen yaşı doldurmuş olmaları gerekiyor. Ancak hiçbir şekilde çalışma hayatı olmadan da alternatif yollara başvurularak emeklilik hakkı elde edilebiliyor.