Hiç bilinmeyen hastalığını açıkladı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Exxen'de anlattı
Kanal D'nin sevilen dizi Sadakatsiz'de oynayan Melis Sezen, Exxen'de Enis Arıkan'ın programında hiç bilinmeyen hastalığıyla ilgili konuştu.
İlk bölümü 7 Ekim'de seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı. Dizide Derin karakterini canlandıran 24 yaşındaki Melis Sezen başarılı oyunculuğuyla herkesi mest etmişti.
Melis Sezen, Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Enis Arıkan'ın programına konuk oldu.
Kısa kariyerine birçok dizi ve film sığdıran güzel oyuncu kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Asya’nın dizide, “Kocam beni aldatıyor” sözleriyle başlayan yemek sahnesi Derin’den yediği tokatla sonlanmıştı. O anlar yerli diziler arasında en çok konuşulan, ses getiren sahne olarak yerini aldı. Sezen, o sahnede yaşananları anlattı.