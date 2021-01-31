Hiç bilinmeyen hastalığını açıkladı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen Exxen'de anlattı

Asya’nın dizide, “Kocam beni aldatıyor” sözleriyle başlayan yemek sahnesi Derin’den yediği tokatla sonlanmıştı. O anlar yerli diziler arasında en çok konuşulan, ses getiren sahne olarak yerini aldı. Sezen, o sahnede yaşananları anlattı.