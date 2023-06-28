"Hiç aşık olmadım" diyen Ajda Pekkan: Kendimle evlendiğimi hissediyorum...
Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan'dan evlilik ve aşk hayatıyla ilgili bomba açıklamalar geldi. “Ben özel hayat yaşamıyorum. Çünkü ben kimse için süslenip püslenemem. Kendimle evlendiğimi hissediyorum” dedi. Pekkan, hiç aşık olmadığını, "evlenmek için evlendiğini" söyledi.
'Süperstar' Ajda Pekkan, “Ben özel hayat yaşamıyorum. Çünkü ben kimse için süslenip püslenemem. Kendimle evlendiğimi hissediyorum” dedi. Pekkan, hiç aşık olmadığını, "evlenmek için evlendiğini" söyledi. Ajda Pekkan, Posta’dan Suna Akyıldız’a konuştu. Ünlü şarkıcı özel hayatı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ajda Pekkan markasını taşımanın zor olduğunu söyleyen Pekkan, ”Ben taşırken zorlanıyorum. Çok sevdiğim insanlar beni sevdikleri için taşıdılar ve taşıyorlar. Amcamın kızı olsa yapamaz o kadar zor. Ben alışmışım artık. Kafam dikiş makinesi gibi tıkır tıkır gidiyor” dedi.
Özel hayat yaşamadığını söyleyen Ajda Pekkan, hiç aşık olmadığını daha önce evlenmek için evlendiğini itiraf etti. Ajda Pekkan şöyle konuştu: “Ben özel hayat yaşamıyorum. Çünkü ben kimse için süslenip püslenemem. Yok, inan artık istemiyorum. O kadar mutluyum ki. Allah herkese versin."
"Ama ben kendimle evlendiğimi hissediyorum. Ve kendimle çok ama çok mutluyum. Çünkü o kadar mutsuz ve değersiz adamlar gördüm ki. Kendilerinin katma değerini nasıl fark edeceklerini bilmiyorlar. Ne okuyorlar, ne geziyorlar, ne yaşıyorlar, ne de araştırıyorlar. Ben çok araştırmacıyım. Kendimi araştırarak buldum."