Heyet başkanının 'söylemek istediğin var mı'' sorusuna Ceren Özdemir’in katilinden yanıt
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un son duruşmasında, mahkeme heyetine başkanına verdiği yanıt dikkat çekti.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.
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Duruşmaya katılan polis memurlarından Zeki Çelik, kararın verilmesini talep etti.
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Mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.
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Öte yandan mahkeme heyeti başkanının, "Söylemek istediğin var mı?" sorusu üzerine sanık Arduç, "Yok. Sadece cezanın kesilmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum." dedi.
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