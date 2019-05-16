Heyelan bir mahalleyi yok etti! Ordu Aybastı'dan gelen yeni görüntüler

Mahalleye girişin yasaklandığı bölgede vatandaşlar sokağa dökülürken, bir cami ise 20 metre aşağıya sürüklendi. Mahalle sakinlerinden Hikmet Günden, 3 katlı evinin dün akşam saatlerinde yıkıldığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Heyelanın, yaklaşık 3 aydır bölgede etkili olduğunu belirten Günden, mağdur olduklarını aktardı.