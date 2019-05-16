Heyelan bir mahalleyi yok etti! Ordu Aybastı'dan gelen yeni görüntüler
ORDU Aybastı'daki heyelan sonrası cami yan yattı, bir mahalle tamamen yok oldu. Aybastı'dan gelen son görüntüler durumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor.
ORDU 'nun Aybastı ilçesinde şubat ayında meydana gelen ve etkisi artan heyelan nedeniyle 15 ev tamamen yıkıldı. Meydana gelen yıkımın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Şubat ayı içerisinde, Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi Yağcılı mevkisinde meydana gelen heyelan sonucu 30 ev zarar görmüştü. Binaların muhtelif yerlerinde çatlaklar oluşurken, heyelana bağlı olarak zarar günden güne büyüdü.
Dün etkisini arttıran heyelan nedeniyle, yaklaşık 70 haneli bölgede gece saatlerinde büyüyen çatlaklar, bölgedeki zararı arttırdı. Heyelanın sürdüğü bölgede bir cami de yan yattı.Heyelan sonucu büyük zararın oluştu mahallede gece saatlerinde 15 ev yıkılırken, yollar da yarıldı.
Mahalleye girişin yasaklandığı bölgede vatandaşlar sokağa dökülürken, bir cami ise 20 metre aşağıya sürüklendi. Mahalle sakinlerinden Hikmet Günden, 3 katlı evinin dün akşam saatlerinde yıkıldığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Heyelanın, yaklaşık 3 aydır bölgede etkili olduğunu belirten Günden, mağdur olduklarını aktardı.
Olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Dursun Duran isimli mahalle sakini de bölgede büyük çaplı heyelan oluştuğunu ifade etti. Köyün eski halinden eser kalmadı.