Heyecanlandıran altın tahmini! İslam Memiş açıkladı: 2025 yılında...

Altının 2024'te rekor kırdığını belirten Memiş, "En güvenli liman altın. Aldınız kenara koydunuz yüzde 50 sabit getiriye sahip oldunuz. 31 Ekim'de altın rekor kırdı. 3 bin 190 lira gram altın, 2790 dolarda ons altın tarafında görüldü. Buradan çıkış yapan yatırımcılar oldu, ciddi bir getiri elde ettiler." dedi. Memiş şöyle devam etti: