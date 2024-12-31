BIST 9.867
DOLAR 35,36
EURO 36,86
ALTIN 2.971,38

Heyecanlandıran altın tahmini! İslam Memiş açıkladı: 2025 yılında...

|
Heyecanlandıran altın tahmini! İslam Memiş açıkladı: 2025 yılında...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2025 yılı tahminleri ile altın yatırımcısını heyecanlandırdı.

Heyecanlandıran altın tahmini! İslam Memiş açıkladı: 2025 yılında...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini paylaştı. 

15
Heyecanlandıran altın tahmini! İslam Memiş açıkladı: 2025 yılında...

Altının 2024'te rekor kırdığını belirten Memiş, "En güvenli liman altın. Aldınız kenara koydunuz yüzde 50 sabit getiriye sahip oldunuz. 31 Ekim'de altın rekor kırdı. 3 bin 190 lira gram altın, 2790 dolarda ons altın tarafında görüldü. Buradan çıkış yapan yatırımcılar oldu, ciddi bir getiri elde ettiler." dedi. Memiş şöyle devam etti:

25
Heyecanlandıran altın tahmini! İslam Memiş açıkladı: 2025 yılında...

 "2024 yılına ilişkin kamuoyuna açıkladığım rakam 3 bin 3500 lira civarındaydı. 31 Ekim'de 3.190 lira seviyesi görüldü. Ons altında 2.600 dolara kadar Merkez Bankalarının 2.600-3 bin dolara kadar jeopolitik risklerin puanlayacağını söylemiştik. 

35
Heyecanlandıran altın tahmini! İslam Memiş açıkladı: 2025 yılında...

"Fed'in faiz indirimiyle tekrar 2.600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı, İsrail'in saldırıyla birlikte 2.790 dolarlara kadar tırmandı. Tekrar Trump'ın seçilmesiyle ons tekrar geriledi."

45