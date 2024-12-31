Heyecanlandıran altın tahmini! İslam Memiş açıkladı: 2025 yılında...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2025 yılı tahminleri ile altın yatırımcısını heyecanlandırdı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili yeni tahminlerini paylaştı.
Altının 2024'te rekor kırdığını belirten Memiş, "En güvenli liman altın. Aldınız kenara koydunuz yüzde 50 sabit getiriye sahip oldunuz. 31 Ekim'de altın rekor kırdı. 3 bin 190 lira gram altın, 2790 dolarda ons altın tarafında görüldü. Buradan çıkış yapan yatırımcılar oldu, ciddi bir getiri elde ettiler." dedi. Memiş şöyle devam etti:
"2024 yılına ilişkin kamuoyuna açıkladığım rakam 3 bin 3500 lira civarındaydı. 31 Ekim'de 3.190 lira seviyesi görüldü. Ons altında 2.600 dolara kadar Merkez Bankalarının 2.600-3 bin dolara kadar jeopolitik risklerin puanlayacağını söylemiştik.
"Fed'in faiz indirimiyle tekrar 2.600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldı, İsrail'in saldırıyla birlikte 2.790 dolarlara kadar tırmandı. Tekrar Trump'ın seçilmesiyle ons tekrar geriledi."