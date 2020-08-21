Heyecanlandıran açıklama: Koronavirüs aşımız ekimde incelemeye girecek
BioNTech ve Pfizer'ın ortak geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ekim ayında düzenleyici incelemeye gireceği belirtildi. Geçen ay iki şirket tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının ekim ayında hazır olabileceği ifade edilmişti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirmek için dünya genelinde yarış devam ediyor.
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Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer firmaları tarafından ortak geliştirilen Kovid-19 aşısı için önemli bir açıklama yapıldı.
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Aşının ekim ayında düzenleyici incelemeye gireceği bildirildi.
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ABD'de yapılması beklenen incemelede geliştirilen aşının ülkedeki düzenlemelere uygunluğu incelenecek.
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