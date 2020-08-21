BIST 1.110
DOLAR 7,30
EURO 8,61
ALTIN 456,29

Heyecanlandıran açıklama: Koronavirüs aşımız ekimde incelemeye girecek

BioNTech ve Pfizer'ın ortak geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ekim ayında düzenleyici incelemeye gireceği belirtildi. Geçen ay iki şirket tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının ekim ayında hazır olabileceği ifade edilmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştirmek için dünya genelinde yarış devam ediyor.

119

Alman BioNTech ve ABD'li Pfizer firmaları tarafından ortak geliştirilen Kovid-19 aşısı için önemli bir açıklama yapıldı.

219

Aşının ekim ayında düzenleyici incelemeye gireceği bildirildi.

319

ABD'de yapılması beklenen incemelede geliştirilen aşının ülkedeki düzenlemelere uygunluğu incelenecek.

419