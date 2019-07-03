Heyecan olsun diye! Toksik katran dolu kazana düştü

Baştan aşağı kapkara olan ve acı içinde çığlık atan adamı doktorlar ameliyathaneye aldı. Özel bir neşter ile adamın vücudundaki katran temizlendi. Acı içinde kıvranan ve etraftakilerden yardım isteyen adam güçlükle kazandan çıkarıldı. Fabrika dışındaki yeşillik alana götürülen ve burada ilk yardım yapılan adam bir süre sonra gelen ambulans aracılığıyla hastaneye kaldırıldı.