Heybeliada'da yangının bıraktığı hasar böyle görüntülendi
Heybeliada Âşıklar Yolu mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektarlık alan kül oldu. Bölgede yangının bıraktığı hasar ise böyle görüntülendi...
Heybeliada Âşıklar Yolu mevkiinde ormanlık alanda dün sıralarında iki farklı nokta yangın çıktı. Yangına 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı, 6 arazöz, 40 personel ve vatandaşlar müdahalede bulundu.
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Yangın sonucu gökyüzüne yükselen dumanlar İstanbul'da birçok noktadan görüldü. Yapılan müdahale sonucunda yangın 19.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Yangının söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.
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İşte Heybeliada'da yangının bıraktığı hasar...
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