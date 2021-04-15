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HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı! Anne evde pozitif karantinada

HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı! Anne evde pozitif karantinada

KIRIKKALE'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan baba ve kızına, 4 bin 50'şer TL para cezası uygulandı. Baba- kız karantinaya alındı.

HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı! Anne evde pozitif karantinada

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı. 

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HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı! Anne evde pozitif karantinada

Durdurulan bir aracın sürücüsü B.K. ile kızı A.K.'nın, temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıkları belirlendi. Baba B.K., kızının astım hastası olduğunu ve rahatsızlandığını söyledi. 

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HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı! Anne evde pozitif karantinada

Eşim pozitif ve evde karantinada

Hastanede kızı A.K.'yı tedavi ettirdikten sonra özel aracı ile eve doğru hareket ettiğini ifade eden B.K., eşinin pozitif olduğunu ve evde karantinada bulunduğunu aktardı.

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HES'te riskli grupta çıkan baba- kız karantinaya alındı! Anne evde pozitif karantinada

4 bin 50'şer lira ceza kesildi

Karantinada olması gereken B.K. ve kızı A.K., 4 bin 50'şer TL para cezası kesildikten sonra il salgın denetim ekipleri tarafından yurtta karantinaya alındı.

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