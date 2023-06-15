Hesaplarındaki parayı çekemeyince banka şubelerine saldırdılar!
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Lübnan'da hükümet tarafından 3 yıldır mevduat hesapları dondurulduğu için paralarını çekemeyen mudiler, başkent Beyrut'ta bazı özel banka şubelerine saldırdı.
"Mudilerin Haykırışı Derneği"nin çağrısı üzerine bazı banka mağdurları, Beyrut'un Sin el Fil bölgesinde bir araya geldi.
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Burada iki özel banka şubesinin önünde toplanan göstericiler, lastik yakarak yolu araç trafiğine kapattı.
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Bazı mudiler de bankalara taşla saldırıp camlarını kırdı.
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Gösterinin şiddete ve bankalara zarar vermeye dönüşmesi üzerine güvenlik güçleri olaya müdahale etti.
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