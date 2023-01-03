Hesaplara yatacak Bakan Yanık tarihi duyurdu! Gidip PTT'den alabilirsiniz

Destek ödemeleri, devlet tarafından bakanlıklar ve sosyal yardım dernekleri aracılığıyla yapılıyor. İhtiyaç sahibi aileler, dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler, yaşlılar, bakıma muhtaç olanlar gibi pek çok farklı kişi ve aileye destek olmak amacıyla ödemeler yapıyor. Bunlardan bazıları tek seferlik olurken bazıları sürekli ve aylık olarak ödenmeye devam ediyor. Bu destek ödemelerden bir tanesi de SED ödemeleri...