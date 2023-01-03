Hesaplara yatacak Bakan Yanık tarihi duyurdu! Gidip PTT'den alabilirsiniz
Devlet tarafından bakanlıklar ve sosyal yardım dernekleri aracılığıyla pek çok farklı alanda yapılan destek ödemeleri hakkında açıklamalar geliyor. Vatandaşlara yapılan destek ödemeleri 2023 yılında da devam ediyor. Devletin yaptığı yardım ödemelerinden bir tanesi de SED ödemeleri. Başvuru şartı olan bu ödeme hesaplara direkt olarak yatırılıyor. Başvuru detayları geçtiğimiz aylarda açıklandı. Peki, SED ödemelerinden kimler faydalanıyor? İşte detaylar...
Destek ödemeleri, devlet tarafından bakanlıklar ve sosyal yardım dernekleri aracılığıyla yapılıyor. İhtiyaç sahibi aileler, dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler, yaşlılar, bakıma muhtaç olanlar gibi pek çok farklı kişi ve aileye destek olmak amacıyla ödemeler yapıyor. Bunlardan bazıları tek seferlik olurken bazıları sürekli ve aylık olarak ödenmeye devam ediyor. Bu destek ödemelerden bir tanesi de SED ödemeleri...
İhtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerin bazılarında başvuru şartı aranırken bazıları direkt olarak kurum tarafından belirlenerek hesaplara yatıyor. Bahsi geçen SED ödemelerinden faydalanmak için başvuru yapmak ve başvurunun kurum tarafından onaylanması gerekiyor. Bu ödemeler ile hak sahibi olduğu belirlenen kişilere bin 611 TL ödeme yapılıyor. Başvuru için e-Devlet kapısından faydalanılabilliyor.
Karşılıksız olarak ödenen bu yardım ödemeleri, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında yapılıyor. Bu destek ödemesinden üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin faydalanması, eğitim giderlerinin karşılanması ve eksiklerinin giderilmesi amaçlanıyor. Öğrencilere ödenen bin 611 TL, PTT aracığıyla hak sahiplerine ödeniyor.
SED ödemeleri başvuru detayları
Öğrenci destek ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar nereden başvuru yapacağını araştırıyor. Paylaşılan bilgiye göre başvuracak kişiler e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.