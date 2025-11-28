Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,31 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 11,69'a, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,07'ye yükselecek. Kesin rakamlar aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.
Memur ve emeklilerin 2025 zam oranı için geri sayım sürerken, AA Finans'ın kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı kasım verisi öncesi 32 ekonomistin katıldığı ankette önemli tahminler ortaya çıktı.
KASIM ENFLASYONU BEKLENTİSİ: %1,31
Ekonomistlerin kasım ayı için aylık enflasyon beklentisinin ortalaması %1,31 oldu.
Tahminler %1 ile %1,65 aralığında değişti.
Bu tahmine göre:
Ekimde %32,87 olan yıllık enflasyon,
Kasımda %31,65 seviyesine gerileyebilir.
2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: %31,89
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise kasım itibarıyla %31,89 seviyesinde oluştu. Tahmin aralığı %31 – %32,51 arasında değişti.