Hesabınıza gireni görebilirsiniz! Facebook'un bilinmeyen özellikleri

Beğenilen paylaşımları kaydetme

Gün içinde yapılan birçok paylaşım oluyor ve beğendiğiniz paylaşımlar gözden kaçabiliyor. Bunları sonraki zamanlarda da görebilmek için, kaydetmeniz size olduka kolaylık sağlayabilir. Bunun için beğendiğiniz paylaşımın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın sonrasında çıkan bölümde ''gönderiyi kaydet'' seçeneğine tıklayın. Böylece gönderiyi kaydetmiş olacaksınız. Kaydettiğiniz paylaşımları görmek içinse Facebook uygulaması üzerindeki, alt alta olan üç çizgiye tıklayın. Bu çizgiye tıkladıktan sonra, aşağıya indiğinizde karşınıza kaydedilenler bölümü çıkacak. Bu bölümde kaydettiğiniz her şeyi görebilirsiniz.