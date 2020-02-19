Hesabınıza gireni görebilirsiniz! Facebook'un bilinmeyen özellikleri
Facebook'u günümüzde yaşlısından gencine herkes kullanıyor. Peki Facebook'un bilinmeyen bu özelliklerini biliyor musunuz?
Günümüzde neredeyse herkesin Facebook hesabı var ve Facebook sürekli kendini değiştirmeye devam ediyor. Bu hesabın açılmasının kullanıcılara arkadaşlarıyla ve ailesiyle iletişim kurma, paylaşımlar yapma, çevresindeki insanların ne yaptığından haberdar olma ve size daha birçok özellik sunuyor. Ayrıca Facebook'un bilmediğiniz özellikleri de var. İşte Facebook'un bilmediğiniz özellikleri...
İki tane mesaj kutusu var! : Facebook'ta iki tane mesaj kutunuz var. İkinci gelen mesaj kutusu arkadaş olmadığımız kişilerden gelen mesajların düştüğü yer. Mesaj kısmının sol üst köşesine tıklayarak bu mesajları görebilirsiniz.
Hesabınıza giren kişiler
Hesabınıza sizin dışınızda başka kişilerin girip girmediğini öğrenebilirsiniz. Bunu görmek için Ayarlar Güvenlik ve Girişe girin. Burada hesabınıza giren cihazları görebilirsiniz.
Beğenilen paylaşımları kaydetme
Gün içinde yapılan birçok paylaşım oluyor ve beğendiğiniz paylaşımlar gözden kaçabiliyor. Bunları sonraki zamanlarda da görebilmek için, kaydetmeniz size olduka kolaylık sağlayabilir. Bunun için beğendiğiniz paylaşımın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın sonrasında çıkan bölümde ''gönderiyi kaydet'' seçeneğine tıklayın. Böylece gönderiyi kaydetmiş olacaksınız. Kaydettiğiniz paylaşımları görmek içinse Facebook uygulaması üzerindeki, alt alta olan üç çizgiye tıklayın. Bu çizgiye tıkladıktan sonra, aşağıya indiğinizde karşınıza kaydedilenler bölümü çıkacak. Bu bölümde kaydettiğiniz her şeyi görebilirsiniz.