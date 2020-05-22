Hesabında 5 milyon TL var! Hobi olarak hırsızlık yapıyormuş
ANKARA'nın lüks semtlerinde kendisini iş insanı olarak tanıtıp ev kiralayarak yakınlarındaki villalardan hırsızlık yapıp, lüks araçları çalan A.T., yakalandı. Hesabında 5 milyon TL bulunan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan A.T., hırsızlık yapmanın kendisi için hobi haline geldiğini söyledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde lüks semtlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine hareket geçti. İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı üzerine çalışma başlatan asayiş şubesi ekipleri, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Kriminalistik teknolojiler kullanarak elde edilen görüntüler üzerinde iyileştirme uygulayan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Antalya'ya kaçtığı belirlenen şüpheli A.T., Hırsızlık Büro Amirliği ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Banka hesaplarına el konuldu
Şüphelinin Ankara'daki evinde yapılan aramada, çok sayıda lüks otomobil anahtarı, altın bilezikler, künyeler ve tespihler, el yazması Kuran-ı Kerim, hançer, kılıç ve tabanca ile mermileri ele geçirildi. Bu arada şüphelinin banka hesaplarına da el konuldu.
Tam 5 milyon TL
Şüphelinin hesabında bulunan 5 milyon TL ve çaldığı eşyalarla birlikte otomobiller, sahiplerine teslim edildi. A.T.'nin çaldığı otomobilleri 1 yıl bekledikten sonra satmaya başladığı belirtildi.