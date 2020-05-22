Hesabında 5 milyon TL var! Hobi olarak hırsızlık yapıyormuş

Banka hesaplarına el konuldu

Şüphelinin Ankara'daki evinde yapılan aramada, çok sayıda lüks otomobil anahtarı, altın bilezikler, künyeler ve tespihler, el yazması Kuran-ı Kerim, hançer, kılıç ve tabanca ile mermileri ele geçirildi. Bu arada şüphelinin banka hesaplarına da el konuldu.