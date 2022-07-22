Herşey metroda yaşandı bir ülke o adamı arıyor! 'Tüm vücudumda hissettim' deyip anlattı

"Tüm vücudumda hissettim"

Badham, "Trenin köşeyi döndüğü yere yakın düştüm. İlk birkaç saniye neler olduğunu anlamadım. Ayağa kalmaya çalıştım ama beni elektrik çarptı. Bu duyguyu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, elektrik şokunu tüm vücudumda hissettim." dedi.