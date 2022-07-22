Herşey metroda yaşandı bir ülke o adamı arıyor! 'Tüm vücudumda hissettim' deyip anlattı
İNGİLTERE'de metro raylarına düşüp elektrik akımına kapılan 21 yaşındaki kadın ölümden döndü. Kendisini kurtaran ise bir adam oldu. Yaşadığı kabustan bahseden kadın, kurtarıcısını arıyor...
Galler'in Torfaen bölgesinde bir hastanede çalışan Tegan Badham adlı kadın, 10 Temmuz'da Londra'daki Kings Cross St Pancras tren istasyonunda rayların üzerine düştü.
Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Badham, yanıkları ve sırtındaki kırık bir kemik nedeniyle tedavi edildi.
"Tüm vücudumda hissettim"
Badham, "Trenin köşeyi döndüğü yere yakın düştüm. İlk birkaç saniye neler olduğunu anlamadım. Ayağa kalmaya çalıştım ama beni elektrik çarptı. Bu duyguyu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, elektrik şokunu tüm vücudumda hissettim." dedi.
Badham, "Hareket edemedim. Akım, o kadar güçlüydü ki ellerimi pistten çekemedim" diye konuştu.