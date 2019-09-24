'HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019' listesi açıklandı Türkiye'den 2 isim var
Yahoo Finance tarafından uluslararası düzeyde rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı “HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019” listesinde iki de Türk isim var.
Yahoo Finance tarafından uluslararası düzeyde hazırlanan, kadınların iş hayatında temsiliyetini ve yükselmesini desteklemek konusunda rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı “HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019” listesi açıklandı. 100 kişinin girdiği dev listede Türkiye'den de iki isim var.
1- Nicola Mendelsohn
İngiliz reklam yöneticisi. 1992 yılından bu yana reklam sektöründe aktif olarak görev yapan Haziran 2013’te Facebook’ta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da Başkan Yardımcısı olarak seçildi.
2- Farmida Bi
Norton Rose Fulbright uluslararası hukuk bürosunun Avrupa, Orta Doğu ve Asya Başkanı.
3- Karen Blackett
Karen Tracey Blackett OBE reklam sektöründe çalışıyor ve WPP İngiltere Ülke Müdürü.Ekim 2017'de Portsmouth Üniversitesi Şansölyesi oldu.