'HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019' listesi açıklandı Türkiye'den 2 isim var

Yahoo Finance tarafından uluslararası düzeyde hazırlanan, kadınların iş hayatında temsiliyetini ve yükselmesini desteklemek konusunda rol model olarak gösterilen kadın liderlerin sıralandığı “HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2019” listesi açıklandı. 100 kişinin girdiği dev listede Türkiye'den de iki isim var.