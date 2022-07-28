Herkesten sır gibi saklamışlar! Murat Yıldırım ve eşi İman Elbani hakkında bomba iddia
Murat Yıldırım ve Faslı eşi İman Elbani'den sevindiren haber geldi. Birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu Murat Yıldırım ve eşi 6 yıllık evliler. 2016'da nikah masasına oturan magazin dünyasının sevilen çifti ilk kez anne baba olacak. Ünlü oyuncu ve eşinin bebek beklediği iddia edildi.
Yaşadıkları aşkı evlilikle taçlandıran Murat Yıldırım ve İman Elbani 2016 yılında İstanbul'da nikah masasına oturmuşlardı. Aşklarıyla herkesi hayran bırakan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun eşi Faslı güzel İman Elbani hamile. Çift ilk kez anne baba olmanın heyecanı içerisinde.
Daha önce oyuncu Burçin Terzioğlu ile bir evlilik geçiren ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 2016 yılında bir süredir aşk yaşadığı İman Elbani ile İstanbul'da dünyaevine girmişti.
Daha önce Suskunlar, Ramo gibi dizilerde oynayan şimdilerde ise Aziz dizisinde rol alan Murat Yıldırım ve kendisi gibi oyuncu aynı zamanda Miss Arab World güzeli olan eşi İman Elbani'den sevindiren haber geldi.
İman Elbani daha önce bir kez hamilelik geçirmiş ünlü çift bebeklerini doğmadan kaybetmişti. İddialara göre Faslı güzel İman Elbani tekrardan hamile.