Herkesten sakladılar dizi gerçek oldu! Deniz Uğur EDHO yıldızı Erdinç Gülener'le evleniyor
Başarılı oyuncu Deniz Uğur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yıldızı Erdinç Gülener'in herkesten sakladıkları aşk ortaya çıktı.
Son olarak 2 yıl önce ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde Seher Yılmaz karakteriyle ekrana gelen 49 yaşındaki Deniz Uğur, ilk evliliğini 19 yaşında İsmail Hakkı Sunat ile yapmıştı. Eşi İsmail Hakkı Sunat, 13 Temmuz 2004 tarihinde yüksek ses yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürülmüştü.
Uğur'un acı bir şekilde sonlanan ilk evliliğinden Asperger Sendromlu oğlu Engin Deniz dünyaya gelmişti.
Yıllar önce bir röportajında Uğur, oğlundan 'Meleğim' diye bahsedip "Bu tip çocukların en önemli özelliği yalan söylemiyorlar. O ve ikizlerim bana güç veriyor" demişti.
2007 yılında Reha Muhtar ile yaşamaya başlayan Deniz Uğur, 2008 yılında sunucu Reha Muhtar ile dünya evine girmişti.