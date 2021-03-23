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Herkesten gizleniyordu ifşa oldu! Biden yönetimini zora sokan fotoğraflar

Herkesten gizleniyordu ifşa oldu! Biden yönetimini zora sokan fotoğraflar

ABD'de Joe Biden, önceki başkan Donal Trump'ın çocuk sığınmacılara uyguladığı politikadan vazgeçeceğini açıklamıştı. İfşa olan fotoğraflar öyle olmadığını kanıtladı.

Herkesten gizleniyordu ifşa oldu! Biden yönetimini zora sokan fotoğraflar

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'daki koltuğu Trump'tan devraldıktan sonra eski başkanın mülteci politikasını terk edeceğini yüksek sesle duyurmuştu.

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Herkesten gizleniyordu ifşa oldu! Biden yönetimini zora sokan fotoğraflar

Biden yönetimi yeni dönemde özellikle çocuk mültecilere karşı uygulanan politikanın terk edileceğinin altını çizmiş, ve bu kişilerin sınır dışı edilmeyeceği açıklanmıştı.

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Herkesten gizleniyordu ifşa oldu! Biden yönetimini zora sokan fotoğraflar

Ancak bugün sızan görseller Biden yönetiminin söylemleri ile attığı adımların birbiri ile uyuşmadığını gözler önüne serdi.

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Herkesten gizleniyordu ifşa oldu! Biden yönetimini zora sokan fotoğraflar

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Donna'da yer alan, çocuk mültecilere ev sahipliği yapan çadır kente ait görüntüler basına sızdı.

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