Herkesten gizleniyordu ifşa oldu! Biden yönetimini zora sokan fotoğraflar
ABD'de Joe Biden, önceki başkan Donal Trump'ın çocuk sığınmacılara uyguladığı politikadan vazgeçeceğini açıklamıştı. İfşa olan fotoğraflar öyle olmadığını kanıtladı.
ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'daki koltuğu Trump'tan devraldıktan sonra eski başkanın mülteci politikasını terk edeceğini yüksek sesle duyurmuştu.
Biden yönetimi yeni dönemde özellikle çocuk mültecilere karşı uygulanan politikanın terk edileceğinin altını çizmiş, ve bu kişilerin sınır dışı edilmeyeceği açıklanmıştı.
Ancak bugün sızan görseller Biden yönetiminin söylemleri ile attığı adımların birbiri ile uyuşmadığını gözler önüne serdi.
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Donna'da yer alan, çocuk mültecilere ev sahipliği yapan çadır kente ait görüntüler basına sızdı.