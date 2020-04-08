Herkesin yapabileceği sırt ağrılarına birebir 6 yoga hareketi
Sırt ağrısını azaltan ve bize yardımcı olabilecek çeşitli yoga duruşları bulunmaktadır.Yogadaki bu temel ve faydalı 6 hareketİ sizler için sıraladık.
Çocuk Hareketi
Dinleniyormuş gibi görünebilir, ancak Çocuk Hareketi, sırtın uzatılmasına yarayan aktif bir esneme hareketidir. Omurganız, boynunuz ve omuzlarınızdaki ağrıyı ve gerginliği hafifletmeye yardımcı olur. Uzun, yorucu bir günün sonunda yatmadan önce de büyük bir stres gidericidir.
-Yerde diz çökün. Elleriniz ve dizleriniz yerdeyken, topuklarınızın üzerinde dinlendirmek üzere kalçalarınızı geriye doğru bırakın.
-Öne doğru katlanırken, ellerini önünüze doğru uzatın ve kalçanızdan destek alın. Karnınızı uyluklarınıza ve başınızı yere koyun.
-Avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde kollarınızı vücudunuzun önünde veya yanında uzatın. Derin nefes almaya ve gergin bölgelerinizi gevşetmeye odaklanın.
-Çocuk pozisyonu bir dinlenme pozisyonudur. Bu pozisyonu 1 – 3 dakika boyunca tutun ve etkili, yatıştırıcı bir esneme için gerektiği kadar tekrarlayın. Kalkmak için önce ön gövdeyi uzatın ve daha sonra aşağı ve pelvise doğru bastırırken kuyruk kemiğinden çıkışla bir kez nefes alarak kalkın.
Aşağıya doğru bakan köpek
Aşağı Yüz Köpek, yoganın en çok bilinen pozisyonlarından biridir.Tüm vücudunuzu canlandırabilir. Tüm omurgayı esnetir ve açar.
-Çocuk pozisyonundan ellerinizi yere koyun ve dizlerinizin üzerine oturun. Parmaklarınızı genişçe açın, işaret parmaklarını paralel tutun veya hafifçe dışarı çevirin ve ayak parmaklarınızı aşağı çevirin.
-Nefes verin ve dizlerinizi yerden kaldırın. Kalçanızı kaldırın ve Aşağıya Doğru Bakan Köpek Pozisyonuna geri bastırın.
-Bacaklarınızı düz hale getirip topuklarınızı yere doğru bastırın. Dizlerinizi düz hale getirin fakat onları kilitlemeyin. Başınızı kollarınızın arasında rahatlatın.
-Bu pozisyonda 1 ila 3 dakika boyunca kalın. Sonra derin bir nefes ile dizlerinizi yere bükün ve Çocuk Pozisyonunda dinlenin.
Dizler göğse gerdirme hareketi
Gerilmiş kasların çok ihtiyaç duyduğu doğal bir masaj sağlar.
-Bacaklarınız ve kollarınız uzatılmış olarak sırt üstü uzanarak başlayın.
-Bir dizinizi ellerinize getirin ve kollarınızın dizinizi göğsünüze doğru çekmesini sağlayın. Diğerini sabit ve düz tutun.
-Omurganızı kuyruk kemiğinize kadar uzatın ve kalçalarınızı kaldırmaktan kaçının. Bu pozisyonu 1 dakika kadar tutun. Bunu üç ila dört dakika yapın.
-Diğer bacakla tekrarlayın.
Ayakta öne eğilme
Ayaklarınız bitişik olsun ve dizlerinizi gevşek durun. Dizlerinizi hafifçe bükün ve gövdenizi bacaklarınızın üzerine katlayın, burada hareket kalçadan olmalı, alt sırt kısmından değil.
-Nefes verirken, belinizden destek alın ve öne eğilin, yere doğru uzanın. Bacaklarını olabildiğince düzleştirin.
-Ellerinizi ayaklarınızın yanına veya önünüzdeki yere koyun. İlk başta zemine kadar ulaşamıyorsanız endişelenmeyin; Diz bağlarınızın gerildiğini hissettiğiniz yerde durun. Nefes alın ve Omurganızı uzatmak için göğsünüzü uzatın. Başınızın boynunuzdan sarkmasına izin verin.
-30 saniye ile 1 dakika arasında bu pozisyonda kalın. Yukarıya kalkarken omurgayı yuvarlamayın. Bunun yerine ellerinizi kalçalarınıza geri getirin ve ön gövdenizin uzunluğuna göre dik ve düz bir şekilde kaldırın gövdenizi. Sonra kuyruk kemiğinizi aşağıya ve leğen kemiğine doğru bastırın ve derin bir nefes alarak gövdenizi dik tutarak kalkın.