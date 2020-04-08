Herkesin yapabileceği sırt ağrılarına birebir 6 yoga hareketi

Çocuk Hareketi

Dinleniyormuş gibi görünebilir, ancak Çocuk Hareketi, sırtın uzatılmasına yarayan aktif bir esneme hareketidir. Omurganız, boynunuz ve omuzlarınızdaki ağrıyı ve gerginliği hafifletmeye yardımcı olur. Uzun, yorucu bir günün sonunda yatmadan önce de büyük bir stres gidericidir.

-Yerde diz çökün. Elleriniz ve dizleriniz yerdeyken, topuklarınızın üzerinde dinlendirmek üzere kalçalarınızı geriye doğru bırakın.

-Öne doğru katlanırken, ellerini önünüze doğru uzatın ve kalçanızdan destek alın. Karnınızı uyluklarınıza ve başınızı yere koyun.

-Avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde kollarınızı vücudunuzun önünde veya yanında uzatın. Derin nefes almaya ve gergin bölgelerinizi gevşetmeye odaklanın.

-Çocuk pozisyonu bir dinlenme pozisyonudur. Bu pozisyonu 1 – 3 dakika boyunca tutun ve etkili, yatıştırıcı bir esneme için gerektiği kadar tekrarlayın. Kalkmak için önce ön gövdeyi uzatın ve daha sonra aşağı ve pelvise doğru bastırırken kuyruk kemiğinden çıkışla bir kez nefes alarak kalkın.