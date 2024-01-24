Herkesin tutar dediği diziden erken final kararı! Show TV resti çekti
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Show TV'nin yeni dizisi Kara için final kararı verildi. İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in başrolünde oldukları Kara dizisi, henüz 1 aydır ekrandaydı.
Öykü Karayel ve İlker Kaleli'nin başrolü oldukları Kara dizisinden kötü bir haber geldi. Henüz başlayalı 1 ay olan Kara dizisi, ekrana veda edecek.
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Show TV, Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım dizisinden sonra Kara dizisi için de final kararı aldı.
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Kara dizisi 5. bölümüyle ekrana veda edecek.
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Show TV'de yayınlanan bir başka dizi Aile dizisi de final yapıyor. Şimdilerde ikinci sezonunda olan ve Salı akşamı ekrana gelen Aile dizisi, yaz sezonunu görmeden ekrana veda etmiş oldu.
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