Herkesin evinde olan 66 ilacın satışı durduruldu! İşte yasaklı ilaçların listesi
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından başlatılan inceleme sonrası bebek, gen, yaşlı birçok hastanın kullandığı bazı serum fizyolojik ürünlerde ciddi risk tespit edildiği duyuruldu. Tam listesi açıklanan 66 ürünün ciddi risk içerdiği açıklandı satışlarının durduruldu.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 12 Eylül 2023 tarihinde yapılan duyuruda, yürütülen inceleme ve denetimin ardından İyon Sağlık Medikal Kozmetik İthalat İhracat ve San. Tic. A.Ş. firması tarafından farklı markalar altında flakon formunda piyasaya sürülen ürünlerin ciddi risk taşıdığının tespit edildiği açıklandı.
TİTCK tarafından açıklanan ve İyon Sağlık Medikal Kozmetik İthalat İhracat ve San. Tic. A.Ş. tarafından üretilen yasaklı ürün listesi şöyle:
Konuya ilişkin internet sitesinden bir duyuru yayımlayan markanın açıklaması ise şöyle:
"İyon Sağlık Medikal A.Ş. üretim prosesine dahil olan ve piyasaya en güvenilir şekilde arz edilen, 5 ml serum fizyolojikler ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 12.09.2023 tarihli duyurusunda; Kullanıcı sağlığına etki etmiş olumsuz durumun gelişmediği, ürün toplama ve geri çekme kararı olmadığı açıkça belirtilmiştir.